Евгения Дмитриева
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 19 декабря 1972 г. (52 года)
Биография
Евгения Дмитриева — актриса театра и кино, театральный режиссер и педагог. Обладательница награды «Золотая звезда». Родилась в Москве 19 декабря 1972 года. В возрасте семи лет начала обучение в музыкальной школе, а позднее — в театральной студии. Окончив Щепкинское училище в 1994 году, среди множества предложений о сотрудничестве выбрала Малый театр. В течение 17 лет Дмитриева преподавала актерское мастерство в стенах родного училища. Кроме того, играла в спектаклях «Мастерской Фоменко», МХТ имени Чехова и «Театрального товарищества 814» Олега Меньшикова. Мировую известность актрисе принесла роль Ольги в постановке «Три сестры», режиссером которой выступил Деклан Доннеллан. Евгения Дмитриева дебютировала в комедии «Китайскiй сервизъ», где ее партнерами по площадке стали Сергей Безруков и Олег Янковский. Позднее снялась в таких известных лентах, как «Брат 2», «Дом», «Крик совы», «Нелюбовь», «Король и шут», а также запомнилась зрителям по роли Селивановой в сериале more.tv «Библиотекарь».
Фильмография
Актриса
- 8.4
Библиотекарь2023
- 9.0
Крутая перемена2023
- 7.4
Обратимая реальность2022, 80 минБесплатно
- 9.6
Огонь2020, 126 мин
- 9.0
Хэппи-энд2020, 100 мин
- 9.2
Пекарь и красавица2018
- 9.2
Коробка2015, 96 мин
- 8.6
Саранча2015
- 9.0
Лондонград2015
- 8.4
Саранча2013, 118 мин
- 8.8
Любить нельзя ненавидеть2013Бесплатно
- 9.0
Дом спящих красавиц2013Бесплатно
- 9.3
Дневник свекрови2013Бесплатно
- 8.9
Поздняя любовь2012, 91 минБесплатно