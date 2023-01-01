Биография

Евгения Дмитриева — актриса театра и кино, театральный режиссер и педагог. Обладательница награды «Золотая звезда». Родилась в Москве 19 декабря 1972 года. В возрасте семи лет начала обучение в музыкальной школе, а позднее — в театральной студии. Окончив Щепкинское училище в 1994 году, среди множества предложений о сотрудничестве выбрала Малый театр. В течение 17 лет Дмитриева преподавала актерское мастерство в стенах родного училища. Кроме того, играла в спектаклях «Мастерской Фоменко», МХТ имени Чехова и «Театрального товарищества 814» Олега Меньшикова. Мировую известность актрисе принесла роль Ольги в постановке «Три сестры», режиссером которой выступил Деклан Доннеллан. Евгения Дмитриева дебютировала в комедии «Китайскiй сервизъ», где ее партнерами по площадке стали Сергей Безруков и Олег Янковский. Позднее снялась в таких известных лентах, как «Брат 2», «Дом», «Крик совы», «Нелюбовь», «Король и шут», а также запомнилась зрителям по роли Селивановой в сериале more.tv «Библиотекарь».