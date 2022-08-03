Коробка (фильм, 2015) смотреть онлайн

Коробка
9.22015, Коробка
Драма, Комедия96 мин16+
О фильме

Однажды команда Кости сталкивается на коробке с чужой компанией во главе с Дамиром, профессиональным футболистом. Не желая делить коробку, они устраивают жесткий бескомпромиссный турнир, в который постепенно втягиваются все жители района.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

