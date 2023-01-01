Петля Нестерова
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Петля Нестерова

Петля Нестерова (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Петля Нестерова 1 сезон
Детектив, Криминал18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В начале 1980-х годов в партийной элите СССР обострилась борьба за власть. Болезнь Леонида Брежнева и тотальная коррупция поставили силовые структуры перед необходимостью выбора будущего курса страны. Простые люди оказываются втянуты в беспощадный конфликт двух ведомств, КГБ и МВД, за власть.
Однажды вечером к участковому, старшему лейтенанту милиции Кириллу Нестерову попадает трудный подросток с подозрительным свертком, в котором оказываются раритетные холсты русских художников. Кирилл и не догадывался, что этот эпизод станет только первой ступенькой в череде дальнейших событий, которые поставят под угрозу не только его взгляды на жизнь, но и саму жизнь!

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Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив

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