Биография

Оксана Базилевич – российская актриса кино и театра. Родилась в городе Рязани 26 февраля 1969 года. Выросла в семье, где оба родителя увлекались музыкой, в детстве занималась танцами и пением. Выходила и на театральную сцену, свои первые роли Оксана Базилевич сыграла еще на подмостках детской театральной студии. Окончив школу, подала документы в местный пединститут, однако, проучившись всего один курс, переехала в Ленинград и подала документы в ЛГИТМиК. Вскоре после выпуска стала участницей труппы театра «Фарсы», на сцене которого сыграла в таких спектаклях, как «Гамлет», «Вохляки из Голоплеков», «Стриптиз». Была замужем за бизнесменом Иваном Воропаевым, на данный момент вдова. От этого брака имеет сына. Окончив институт, актриса, помимо работы в театре, стала сниматься в кино. Первый фильм с Оксаной Базилевич вышел в 1992 году, это была картина «Чекист». Далее появилась в небольших ролях в таких известных проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Тайны следствия». Узнаваемость актрисе принесли сериалы «Такая работа» и «Тень», где она исполнила крупные и характерные роли. Всего за свою карьеру Базилевич снялась в более чем полусотне проектов и продолжает активно работать в кино и театре. Своим основным хобби называет рисование.