Изгой (сериал, 2022) смотреть онлайн

Бывший майор полиции, живущий отшельником, стремится отомстить людям, из-за которых погибли члены его семьи. Криминальная драма «Изгой» — сериал о борьбе за справедливость.
Бывший полицейский Георгий Белоног разочаровался в жизни. Пять лет назад, несмотря на все его усилия, он не смог отыскать пропавшего без вести отца. Тогда ему не помогли даже коллеги, и Белоног бросил работу и предпочел жить в фургоне у Финского залива вместе с верным псом Каспером. Отказаться от добровольного отшельничества его побуждает появление в городе нового прокурора, женатого на сестре Георгия. Прокурору удается заполучить компромат на местного криминального авторитета, и за такую наглость приходится расплачиваться всей его семье. Единственный, кому удается выжить — мальчик Максим, племянник Белонога. Теперь бывшему полицейскому придется защищать его и искать виновников убийства.
Одержит ли Белоног верх над злодеями, вы узнаете, если будете смотреть сериал «Изгой».
- ДАРежиссёр
Дмитрий
Аверин
- ГКАктриса
Глафира
Козулина
- АФАктёр
Андрей
Фролов
- АНАктёр
Алексей
Нилов
- АГАктёр
Андрей
Горбачев
- ОБАктриса
Оксана
Базилевич
- ББАктёр
Борис
Бедросов
- ЮААктёр
Юрий
Архангельский
- ВМАктёр
Владимир
Марьянов
- ОГАктёр
Олег
Гаянов
- РИАктёр
Ринат
Ибрагимов
- ЕТАктёр
Евгений
Тележкин
- НШАктриса
Надежда
Шумилова
- ЕДАктриса
Елена
Донина
- ЕНАктёр
Евгений
Новоселов
- ДЛАктёр
Дмитрий
Луговкин
- АБСценарист
Александр
Бурцев
- ВБСценарист
Валентин
Бохонский
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- МФПродюсер
Марина
Фоменко
- МГХудожник
Максим
Гордеев
- АМХудожница
Александра
Миронова
- ААМонтажёр
Александр
Артеменко
- ДАОператор
Дмитрий
Арефев
- АМКомпозитор
Александр
Маев
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров