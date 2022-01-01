Изгой. Сезон 1. Серия 2
8.92022, Изгой. Сезон 1. Серия 2
Детектив18+

Изгой (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Бывший майор полиции, живущий отшельником, стремится отомстить людям, из-за которых погибли члены его семьи. Криминальная драма «Изгой» — сериал о борьбе за справедливость.

Бывший полицейский Георгий Белоног разочаровался в жизни. Пять лет назад, несмотря на все его усилия, он не смог отыскать пропавшего без вести отца. Тогда ему не помогли даже коллеги, и Белоног бросил работу и предпочел жить в фургоне у Финского залива вместе с верным псом Каспером. Отказаться от добровольного отшельничества его побуждает появление в городе нового прокурора, женатого на сестре Георгия. Прокурору удается заполучить компромат на местного криминального авторитета, и за такую наглость приходится расплачиваться всей его семье. Единственный, кому удается выжить — мальчик Максим, племянник Белонога. Теперь бывшему полицейскому придется защищать его и искать виновников убийства.

Россия
Детектив
Full HD
43 мин / 00:43

