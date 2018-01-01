Биография

Марина Белова – продюсер, руководитель телевизионного канала, родилась 3 мая 1978 года. Фильмография насчитывает более 15 полнометражных кинокартин и сериалов. Наиболее успешными проектами считаются многосерийные детективы «Такая работа», «Последний мент» и др. В 2000 году стала выпускницей факультет социаологии МГУ, а в 2005 получила степень кандидата наук в сфере социологии коммуникативных систем. В 2007 году получила дополнительное образование в ФГБОУ ДПО академии медиаиндустрии. В 2010 году получила диплом уже в сфере продюсирования, режиссуры и сценарного искусства в киношколе А. Митты. Будучи еще студенткой МГУ, устроилась на телеканал НТВ, где получила опыт работы с эфирными рейтингами. С 2011 года служит заместителем генерального директора Пятого канала. Первым фильмом Марины Беловой, в котором она участвовала в качестве продюсера, стал многосерийный детектив «Такая работа». Затем продюсер выпустила еще один телевизионный сериал «Последний мент» (2015) с Гошей Куценко и Анатолием Руденко в главных ролях. В 2016 году на экраны вышел многосерийный детектив «Майор и магия». Спустя год на Пятом канале показали сериал «Акватория». Марина Белова также продюсировала документальные киноленты («Мое советское» и др.)