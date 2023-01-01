Великолепная пятерка (сериал, 2019) смотреть онлайн
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 1
- 18+42 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 2
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 3
- 18+38 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 4
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 5
- 18+37 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 6
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 7
- 18+44 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 8
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 9
- 18+38 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 10
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 11
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 12
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 13
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 14
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 15
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 16
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 17
- 18+38 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 18
- 18+42 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 19
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 20
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 21
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 22
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 23
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 24
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 25
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 26
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 27
- 18+38 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 28
- 18+37 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 29
- 18+42 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 30
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 31
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 32
Сюжет
Полицейские борются с преступностью, рискуя жизнями, но сохраняя человечность и чувство юмора. Звезда криминальной комедии «Ухожу красиво» Нодари Джанелидзе в захватывающем детективе от сценариста сериала «Ланцет».
Андрей Голованов — подполковник, который руководит командой из опытных полицейских и молодого амбициозного майора по имени Павел Шапошников. Они сталкиваются с различными преступлениями, от краж до убийств, и каждый раз доказывают, что вместе они могут справиться с любым вызовом.
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Информация
Рейтинг
- СПРежиссёр
Сергей
Полуянов
- МТРежиссёр
Михаил
Тимофеев
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- РЛРежиссёр
Ратмир
Лутфуллин
- ПГАктёр
Павел
Григорьев
- ДЧАктёр
Дмитрий
Честнов
- АМАктриса
Анна
Мозжевилова
- АГАктёр
Андрей
Горбачев
- АКАктёр
Алексей
Красноцветов
- Актёр
Нодари
Джанелидзе
- КГАктёр
Константин
Гришанов
- ЕКАктёр
Егор
Кутенков
- ЕКАктриса
Елизавета
Ковалева
- АЩАктриса
Анна
Щетинина
- НПСценарист
Наталья
Пахомова
- ЕКСценарист
Евгений
Кремнев
- ГПСценарист
Галина
Пальчик
- МЗСценарист
Марьяна
Задорожная
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- АМХудожница
Александра
Миронова
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ПКОператор
Павел
Киселев
- ЛФОператор
Леонид
Фридман