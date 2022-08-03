9.22019, Великолепная пятерка. Сезон 1. Серия 9
Детектив18+
Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+42 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+38 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+37 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+44 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+38 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+38 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+42 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 18+40 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 18+39 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 18+38 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
- 18+37 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
- 18+42 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 31Бесплатно
- 18+41 мин
Великолепная пятерка
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
О сериале
В центре сюжета — сотрудники «убойного отдела» Петровского РОВД Санкт-Петербурга. Их задача — расследовать самые тяжкие преступления. Находясь в постоянном контакте с самыми страшными проявлениями человеческой натуры, герои умудряются оставаться жизнерадостными и адекватными людьми.
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СПРежиссёр
Сергей
Полуянов
- МТРежиссёр
Михаил
Тимофеев
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- РЛРежиссёр
Ратмир
Лутфуллин
- ПГАктёр
Павел
Григорьев
- ДЧАктёр
Дмитрий
Честнов
- АМАктриса
Анна
Мозжевилова
- АГАктёр
Андрей
Горбачев
- АКАктёр
Алексей
Красноцветов
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- КГАктёр
Константин
Гришанов
- ЕКАктёр
Егор
Кутенков
- ЕКАктриса
Елизавета
Ковалева
- АЩАктриса
Анна
Щетинина
- Актёр
Арсений
Хасанов
- НПСценарист
Наталья
Пахомова
- ЕКСценарист
Евгений
Кремнев
- ГПСценарист
Галина
Пальчик
- МЗСценарист
Марьяна
Задорожная
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- АМХудожница
Александра
Миронова
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ПКОператор
Павел
Киселев
- ЛФОператор
Леонид
Фридман