Великолепная пятерка. Сезон 1. Серия 15
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Великолепная пятерка
1-й сезон
15-я серия

Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн бесплатно

9.12019, Великолепная пятерка. Сезон 1. Серия 15
Детективы, Русские18+

Сезоны и серии

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Сюжет

В центре сюжета — сотрудники «убойного отдела» Петровского РОВД Санкт-Петербурга. Их задача — расследовать самые тяжкие преступления. Находясь в постоянном контакте с самыми страшными проявлениями человеческой натуры, герои умудряются оставаться жизнерадостными и адекватными людьми.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»

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