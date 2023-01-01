Биография

Сергей Полуянов – советский кинооператор, снявший фильмы, вошедшие в золотой фонд русского кино. В 1968 году Сергею Сергеевичу было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР». Будущий оператор родился в Казани в 1924 году. Детство и юность Полуянова пришлись на непростые для страны годы. Во время Великой Отечественной войны он пошел на фронт добровольцем и работал там военным фотокорреспондентом. После войны Полуянов поступил во ВГИК на операторский факультет на курс А. Гальперина. Он серьезно готовился к поступлению и привез с собой в Москву свои самые удачные фотоработы. После получения диплома Полуянов работал на студии научно-популярных фильмов. В 1953 году Сергей Сергеевич начал снимать картины на киностудии «Мосфильм». Именно Полуянов является основным кинооператором Леонида Гайдая, с которым они сняли много легендарных комедий. Известные фильмы Сергея Полуянова: «Двенадцать стульев», «Спортлото-82», «Чистое небо», «Не может быть!», «Воскресение» и многие другие. Он был женат на актрисе Нине Агаповой, у супругов был сын, который, к сожалению, рано и трагически ушел из жизни. В 1983 году Сергей Сергеевич ушел из жизни, похоронен в Москве на Кунцевском кладбище.