Великолепная пятерка. Сезон 8
Wink
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Великолепная пятерка
8-й сезон

Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 смотреть онлайн

9.22019, Великолепная пятерка. Сезон 8 18 серий
Детектив18+
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О сериале

Дружной команде питерских оперативников предстоят новые испытания — как на работе, так и в семье. Запутанные расследования и вызовы в личной жизни ждут в сериале «Великолепная пятерка». 8 сезон доступен к просмотру на видеосервисе Wink.

В продолжении многосерийного детектива об оперативном отделе питерской полиции в жизни подполковника Андрея Голованова наступает новая глава. Его дочери стали уже совсем взрослыми, пока он сам был сосредоточен на карьере. Теперь Голованов хочет наверстать упущенное с сыном, для которого собирается стать образцовым папой. А тут как раз его жене предлагают работу мечты, так что она всерьез рассматривает возможность поручить воспитание ребенка мужу. Тем временем капитан Красавченко пытается угодить девушке и начинает заниматься экстремальным спортом и помогать бездомным, а отношения Варвары и Ветрова оказываются под угрозой извне.

Найдут ли герои время, чтобы вести расследования, вы узнаете, когда будете смотреть 8 сезон сериала «Великолепная пятерка» на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»