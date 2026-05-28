Дружной команде питерских оперативников предстоят новые испытания — как на работе, так и в семье. Запутанные расследования и вызовы в личной жизни ждут в сериале «Великолепная пятерка». 8 сезон доступен к просмотру на видеосервисе Wink.



В продолжении многосерийного детектива об оперативном отделе питерской полиции в жизни подполковника Андрея Голованова наступает новая глава. Его дочери стали уже совсем взрослыми, пока он сам был сосредоточен на карьере. Теперь Голованов хочет наверстать упущенное с сыном, для которого собирается стать образцовым папой. А тут как раз его жене предлагают работу мечты, так что она всерьез рассматривает возможность поручить воспитание ребенка мужу. Тем временем капитан Красавченко пытается угодить девушке и начинает заниматься экстремальным спортом и помогать бездомным, а отношения Варвары и Ветрова оказываются под угрозой извне.



Найдут ли герои время, чтобы вести расследования, вы узнаете, когда будете смотреть 8 сезон сериала «Великолепная пятерка» на Wink.

