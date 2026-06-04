Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 6 смотреть онлайн

В коммунальной квартире задушена Потомственная графиня Евгения Писемская. Экспертиза устанавливает, что с её шеи была сорвана цепочка. Под подозрение попадают соседи убитой. Оперативники считают, что убийца охотится за драгоценностями Писемских, которые были спрятаны где-то в квартире.

