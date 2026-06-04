Тайна графини
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
8-й сезон
Тайна графини
9.22019, Тайна графини
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 6 смотреть онлайн

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О сериале

В коммунальной квартире задушена Потомственная графиня Евгения Писемская. Экспертиза устанавливает, что с её шеи была сорвана цепочка. Под подозрение попадают соседи убитой. Оперативники считают, что убийца охотится за драгоценностями Писемских, которые были спрятаны где-то в квартире.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»