Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 5 смотреть онлайн

Суд оправдывает бизнесмена Виталия Шейкина, обвиняемого по делу об изнасиловании и убийстве юной девушки. Шейкину везёт - талантливый адвокат Исаев уже второй раз доказывает его невиновность и добивается оправдательного приговора. Вот только вскоре Шейкина находят убитым. Неужели он всё-таки был виновен и близкие его жертв решились на самосуд?

