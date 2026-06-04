Вспышка
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Великолепная пятерка
8-й сезон
Вспышка
9.22019, Вспышка
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 5 смотреть онлайн

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О сериале

Суд оправдывает бизнесмена Виталия Шейкина, обвиняемого по делу об изнасиловании и убийстве юной девушки. Шейкину везёт - талантливый адвокат Исаев уже второй раз доказывает его невиновность и добивается оправдательного приговора. Вот только вскоре Шейкина находят убитым. Неужели он всё-таки был виновен и близкие его жертв решились на самосуд?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»