Тайный враг
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
8-й сезон
Тайный враг
9.22019, Тайный враг
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 16 смотреть онлайн

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О сериале

Дела Великолепной пятерки еще никогда не раскрывались так быстро. Убийца владельца сети барбершопов засветился на камерах и сомнений в его вине нет. Вот только задержать его не удается - он и сам найден мертвым. Более того, убийства свидетелей по делу продолжаются. Кто же за ними стоит?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»