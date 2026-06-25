Дела Великолепной пятерки еще никогда не раскрывались так быстро. Убийца владельца сети барбершопов засветился на камерах и сомнений в его вине нет. Вот только задержать его не удается - он и сам найден мертвым. Более того, убийства свидетелей по делу продолжаются. Кто же за ними стоит?



