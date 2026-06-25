Две стороны искусства
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Сериалы
Великолепная пятерка
8-й сезон
Две стороны искусства
9.22019, Две стороны искусства
Детектив18+
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Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 15 смотреть онлайн

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О сериале

Знаменитый художник Яворский писал картины необычным образом - он парил над холстом, подвешивая себя на верёвки. Но однажды его находят мёртвым, висящим в этих петлях. Трагичная случайность или злой умысел бывших любовниц или завистников? Это предстоит выяснить Великолепной пятёрке.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»