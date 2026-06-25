Великолепная пятерка (сериал, 2019) сезон 8 серия 15 смотреть онлайн

Знаменитый художник Яворский писал картины необычным образом - он парил над холстом, подвешивая себя на верёвки. Но однажды его находят мёртвым, висящим в этих петлях. Трагичная случайность или злой умысел бывших любовниц или завистников? Это предстоит выяснить Великолепной пятёрке.



