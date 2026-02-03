Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 смотреть онлайн

Родители капитана Красавченко окончательно примут в семью девушку легкого повеления Дашу и разрешат сыну на ней жениться. Но согласится ли на это Даша?

Верочка Бубнова начнет заниматься спортивной гимнастикой и добьется существенных успехов. Но понравится ли это ее родителям?

От Ветрова уйдет жена, и коллеги всем отделом будут подыскивать ему новую супругу, а Мише – новую маму. Даже Миша поучаствует в поисках подруги для папы Антона. До поры до времени – безуспешно.

