Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 смотреть онлайн

2023, Великолепная пятерка. Сезон 6 100 серий
Криминал, Комедия
О сериале

Родители капитана Красавченко окончательно примут в семью девушку легкого повеления Дашу и разрешат сыну на ней жениться. Но согласится ли на это Даша?
Верочка Бубнова начнет заниматься спортивной гимнастикой и добьется существенных успехов. Но понравится ли это ее родителям?
От Ветрова уйдет жена, и коллеги всем отделом будут подыскивать ему новую супругу, а Мише – новую маму. Даже Миша поучаствует в поисках подруги для папы Антона. До поры до времени – безуспешно.

