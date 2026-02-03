Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 99 смотреть онлайн

В своей квартире убит декан индустриального колледжа Михаил Гинзбург. Его жена также стала жертвой нападения. В состоянии шока и с сотрясением мозга она доставлена в больницу. Оперативники пытаются установить личность молодого человека недавно погибшей первокурсницы, который был уверен, что Гинзбург приставал к девушке и тем самым довел ее до самоубийства…

