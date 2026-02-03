Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 29 смотреть онлайн

На открытой веранде для отдыха компании «Стратегия Проджект» убита айти-специалист Анна Светлова, которую прочили в начальники отдела. Под подозрение попадают конкурент Светловой – программист Гордей Трухин, и помощник директора Мария Егорова, которые не вышли на работу без объяснения причин. Но вполне возможно, что мотивы для убийства Светловой были совсем не производственные…

