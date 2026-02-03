Секреты убивают
Великолепная пятерка
6-й сезон
Секреты убивают

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 29 смотреть онлайн

9.12023, Секреты убивают
Криминал, Комедия18+
О сериале

На открытой веранде для отдыха компании «Стратегия Проджект» убита айти-специалист Анна Светлова, которую прочили в начальники отдела. Под подозрение попадают конкурент Светловой – программист Гордей Трухин, и помощник директора Мария Егорова, которые не вышли на работу без объяснения причин. Но вполне возможно, что мотивы для убийства Светловой были совсем не производственные…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

