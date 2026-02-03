Давайте пообщаемся
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
6-й сезон
Давайте пообщаемся

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 54 смотреть онлайн

9.12023, Давайте пообщаемся
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

Двумя выстрелами из двустволки убит ведущий популярного радио-шоу Аркадий Исаков. Опера выясняют, что Исаков сам любил охоту, и дома у него обнаружены две двустволки. Найдена машина, из которой стрелял убийца. Рядом с машиной оперативникам удаётся задержать подозрительного мужчину. Не он ли четырежды звонил в прямой эфир и грозился убить Исакова?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»