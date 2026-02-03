Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 54 смотреть онлайн

Двумя выстрелами из двустволки убит ведущий популярного радио-шоу Аркадий Исаков. Опера выясняют, что Исаков сам любил охоту, и дома у него обнаружены две двустволки. Найдена машина, из которой стрелял убийца. Рядом с машиной оперативникам удаётся задержать подозрительного мужчину. Не он ли четырежды звонил в прямой эфир и грозился убить Исакова?..

