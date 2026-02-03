Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 66 смотреть онлайн

В клубе женской самообороны во время тренировочного поединка умирает Амалия Скворцова. Выясняется, что смерть Амалии наступила не от пропущенного удара, а от внезапного инсульта, который был спровоцирован неустановленным веществом. Подозрение вызывает бывший парень Амалии, у которого с ней был острый конфликт. Но оперативники оказываются в тупике, когда парня находят убитым…

