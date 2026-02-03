Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 66 смотреть онлайн

Смерть на ринге
Великолепная пятерка
6-й сезон
Криминал, Комедия18+
В клубе женской самообороны во время тренировочного поединка умирает Амалия Скворцова. Выясняется, что смерть Амалии наступила не от пропущенного удара, а от внезапного инсульта, который был спровоцирован неустановленным веществом. Подозрение вызывает бывший парень Амалии, у которого с ней был острый конфликт. Но оперативники оказываются в тупике, когда парня находят убитым…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

