Великолепная пятерка
6-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 93 смотреть онлайн

9.12023, Сюрприз
Криминал, Комедия18+
Сезоны и серии

О сериале

Убита Антонина Воронина, владелица агентства по организации игр и розыгрышей «Сюрприз». На фоне последнего розыгрыша из мастерской аэрографии исчезает иномарка. Подозрения в хищении иномарки и убийстве Антонины падают на сотрудника «Сюрприза» Илью Маркова и художника-аэрографиста Руслана Зенькевича. Но оперативников гложут сомнения: может, зря они связали между собой эти два преступления?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

