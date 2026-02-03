Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 93 смотреть онлайн

Убита Антонина Воронина, владелица агентства по организации игр и розыгрышей «Сюрприз». На фоне последнего розыгрыша из мастерской аэрографии исчезает иномарка. Подозрения в хищении иномарки и убийстве Антонины падают на сотрудника «Сюрприза» Илью Маркова и художника-аэрографиста Руслана Зенькевича. Но оперативников гложут сомнения: может, зря они связали между собой эти два преступления?..

