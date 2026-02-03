Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 82 смотреть онлайн

Дочь Голованова Наташу задерживают по подозрению в убийстве Маргариты Новиковой – хозяйки квартиры, которую Наташа хотела арендовать для себя и своего жениха Лёши. Голованова отстраняют от службы. Оперативники находят признаки того, что Наташу умело подставили. Младшая дочь Голованова Таня решает начать собственное расследование. Удастся ли ей переплюнуть в этом «великолепную пятёрку»?..

