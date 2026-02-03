Квартирный вопрос
Великолепная пятерка
6-й сезон
Квартирный вопрос

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 82 смотреть онлайн

9.12023, Квартирный вопрос
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

О сериале

Дочь Голованова Наташу задерживают по подозрению в убийстве Маргариты Новиковой – хозяйки квартиры, которую Наташа хотела арендовать для себя и своего жениха Лёши. Голованова отстраняют от службы. Оперативники находят признаки того, что Наташу умело подставили. Младшая дочь Голованова Таня решает начать собственное расследование. Удастся ли ей переплюнуть в этом «великолепную пятёрку»?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

