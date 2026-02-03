Репортаж
Великолепная пятерка
6-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 89 смотреть онлайн

9.12023, Репортаж
Криминал, Комедия18+
Убита журналистка Наталья Родионова, которая вела расследование покушения на бизнесмена Николая Михеева. Коллега Родионовой Олег Барсов отказывается раскрывать подробности расследования Родионовой. На месте убийства найдена зажигалка с отпечатками пальцев Резо Капанадзе, в прошлом отбывавшего срок за участие в массовой драке. Ветров и Бубнов отправляются на задержание Резо, но тот успевает скрыться…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

