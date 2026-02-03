Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 40 смотреть онлайн

При странных обстоятельствах убита владелица частной артгалереи Юлия Можаева. Подозревается бывший муж Юлии, директор частного охранного предприятия Илья Неверов. Телефон Ильи не отвечает, местонахождение его неизвестно. Да и само предприятие Неверова выглядит очень подозрительно. Оперативникам предстоит выяснить, скрывается ли Неверов от них, или же от своих коллег по охранному бизнесу…

