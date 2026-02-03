Старое золото
Сериалы
Великолепная пятерка
6-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 40 смотреть онлайн

9.1.2023
Криминал, Комедия18+
Сезоны и серии

О сериале

При странных обстоятельствах убита владелица частной артгалереи Юлия Можаева. Подозревается бывший муж Юлии, директор частного охранного предприятия Илья Неверов. Телефон Ильи не отвечает, местонахождение его неизвестно. Да и само предприятие Неверова выглядит очень подозрительно. Оперативникам предстоит выяснить, скрывается ли Неверов от них, или же от своих коллег по охранному бизнесу…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

