Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 84 смотреть онлайн

Застрелен Игорь Шевлягин – водитель и по совместительству телохранитель совладельца сети спортзалов Алексея Маковца. Возможно, что Шевлягин погиб, защищая Маковца от похищения злоумышленниками, потому что Маковец бесследно исчез. Под подозрением совладелица бизнеса и бывшая жена Маковца Маргарита и предприниматель Андрющенко, у которого с Маковцом был конфликт. А, может, они все сговорились?..

