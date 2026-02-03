Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 46 смотреть онлайн

Лучший подарок
Великолепная пятерка
6-й сезон
Лучший подарок

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 46

2023, Лучший подарок
Криминал, Комедия
О сериале

В салоне сотовой связи одновременно умирают покупатели Глеб Крылов, его невеста Вера и продавец-консультант Макар Доронин. Смартфон, который Макар пытался незаконно продать через салон, был смазан сильнодействующим ядом. Выясняется, что Глебу и Вере угрожал убийством экономист Молчанов. Но оперативники не могут понять, почему одновременно с Молчановым исчез охранник салона Денис?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

