Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 46 смотреть онлайн

В салоне сотовой связи одновременно умирают покупатели Глеб Крылов, его невеста Вера и продавец-консультант Макар Доронин. Смартфон, который Макар пытался незаконно продать через салон, был смазан сильнодействующим ядом. Выясняется, что Глебу и Вере угрожал убийством экономист Молчанов. Но оперативники не могут понять, почему одновременно с Молчановым исчез охранник салона Денис?..

