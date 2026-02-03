Предсказанное убийство
Великолепная пятерка
6-й сезон
Предсказанное убийство

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 26 смотреть онлайн

9.12023, Предсказанное убийство
Криминал, Комедия18+
О сериале

При невыясненных обстоятельствах умирает однокурсница дочери Голованова Татьяны, студентка экономического колледжа Сабина Полякова. Первоначальная экспертиза не может установить причину смерти Сабины. Голованов, подозревая чей-то злой умысел в смерти Сабины, распоряжается начать расследование. Задерживают любовника матери Сабины, с которым у неё не сложились отношения, но тот клянётся, что стал жертвой оговора…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

