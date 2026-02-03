Три стадии гнева
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
6-й сезон
Три стадии гнева

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 47 смотреть онлайн

9.12023, Три стадии гнева
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

В номере отеля убита Кристина Рогова - спутница крупного бизнесмена Егора Хазова. Под подозрение в убийстве попадают сам Хазов, метрдотель Геннадий Коротков, ключом которого открывали номер Кристины, а также телохранитель Хазова Кирилл Данилов, который скрытно сбежал из отеля. Оперативники склонны предполагать, что причины трагедии надо искать в тёмном прошлом Кристины…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»