Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 47 смотреть онлайн

В номере отеля убита Кристина Рогова - спутница крупного бизнесмена Егора Хазова. Под подозрение в убийстве попадают сам Хазов, метрдотель Геннадий Коротков, ключом которого открывали номер Кристины, а также телохранитель Хазова Кирилл Данилов, который скрытно сбежал из отеля. Оперативники склонны предполагать, что причины трагедии надо искать в тёмном прошлом Кристины…

