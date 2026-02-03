Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 90 смотреть онлайн

Насмерть сбит Олег Зуев, преподаватель ментальной математики для детей с особенностями развития. Незадолго до гибели Олег получил крупную сумму, которой при нем не обнаружили. Выясняется, что сразу после смерти Олега его квартира была обыскана неизвестным. Под подозрение попадает таксист Назар Абдуллаев, отец невесты Олега, пострадавшей в аварии по вине Олега…

