Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 75 смотреть онлайн

В пригородном поселке убит Сергей Разин, давний знакомый Голованова. Голованов получает разрешение расследовать это преступление всем отделом. Приехав в поселок, оперативники узнают, что один из домов недавно был ограблен, а у самого Разина был серьезный конфликт с покупателем соседнего участка. Жители посёлка склонны винить во всех преступлениях хулиганистых братьев Захаровых…

