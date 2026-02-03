Дельный мужик
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
6-й сезон
Дельный мужик

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 75 смотреть онлайн

9.12023, Дельный мужик
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

В пригородном поселке убит Сергей Разин, давний знакомый Голованова. Голованов получает разрешение расследовать это преступление всем отделом. Приехав в поселок, оперативники узнают, что один из домов недавно был ограблен, а у самого Разина был серьезный конфликт с покупателем соседнего участка. Жители посёлка склонны винить во всех преступлениях хулиганистых братьев Захаровых…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»