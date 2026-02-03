Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 85 смотреть онлайн

Чужая кровь
Чужая кровь

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 85

2023, Чужая кровь
Криминал, Комедия18+
О сериале

В спальном районе Петербурга ударом ножа убит неизвестный. Отпечатки пальцев на орудии убийства принадлежат Степану Грищуку, Грищук свою причастность к преступлению отрицает. Следствие также выясняет, что погибший управлял эвакуатором, который числится за водителем Сергеем Шкуровым. На допросе Шкуров называет имя убитого – Дэн, и утверждает, что тот боялся некоего таинственного Глебыча...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

