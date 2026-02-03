Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 36 смотреть онлайн

Убит водитель эвакуатора Борис Шолохов. Под подозрение попадает «авторитетный бизнесмен» Сергей Бухаров, машину которого Шолохов недавно эвакуировал. Работник штрафстоянки, на которой базировался Шолохов, сообщает, что Борис брал с водителей взятки за отмену эвакуации. Оперативники предполагают, что Шолохов мог работать в паре с сотрудником ГИБДД, личность которого пока не известна…

