Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 9 смотреть онлайн

По неизвестным причинам студентка колледжа цифрового дизайна Яна Карпова пытается совершить покушение на Кузьмина, и в этот момент её убивают выстрелом из ветеринарного ружья. Задерживают врача-ветеринара Семёна Дубова, у которого недавно произошёл острый конфликт с Яной. Но Дубов утверждает, что мотив для убийства был скорее у Яны, чем у него…

