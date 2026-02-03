Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 9 смотреть онлайн

Пограничная ситуация
Пограничная ситуация

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 9

9.12023, Пограничная ситуация
Криминал, Комедия18+
По неизвестным причинам студентка колледжа цифрового дизайна Яна Карпова пытается совершить покушение на Кузьмина, и в этот момент её убивают выстрелом из ветеринарного ружья. Задерживают врача-ветеринара Семёна Дубова, у которого недавно произошёл острый конфликт с Яной. Но Дубов утверждает, что мотив для убийства был скорее у Яны, чем у него…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

