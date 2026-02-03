Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 83 смотреть онлайн

На собственной свадьбе убита учительница начальных классов Алевтина Касаткина. У трупа задержан жених Алевтины, преподаватель Андрей Васильков, но никаких улик против него нет. На фотографиях со свадьбы обнаруживается странный человек с черной розой, который пришел незадолго то того, как Алевтину нашли убитой. Странно, что никто из гостей его не помнит…

