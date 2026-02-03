Черная роза-эмблема печали
Wink
Сериалы
Великолепная пятерка
6-й сезон
Черная роза-эмблема печали

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 83 смотреть онлайн

9.12023, Черная роза-эмблема печали
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон6-й сезон7-й сезонВеликолепная пятерка. Спецсерии. КрасноярскВеликолепная пятерка. Спецсерии. Вологда

О сериале

На собственной свадьбе убита учительница начальных классов Алевтина Касаткина. У трупа задержан жених Алевтины, преподаватель Андрей Васильков, но никаких улик против него нет. На фотографиях со свадьбы обнаруживается странный человек с черной розой, который пришел незадолго то того, как Алевтину нашли убитой. Странно, что никто из гостей его не помнит…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великолепная пятерка»