Великолепная пятерка
6-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 67 смотреть онлайн

9.12023, Иппотерапия
Криминал, Комедия18+
О сериале

Убит и сброшен с моста московский предприниматель Павел Ясинский. Накануне Павел вместе со своим братом Денисом был в гостях у специалиста по иппотерапии Регины Гришиной и её племянницы Валерии. Денис утверждает, что из гостей Павел пошёл к своей приятельнице Галине Тупикиной. Оперативники сомневаются, что муж Тупикиной был рад такому визиту…

Россия
Комедия, Криминал, Детектив
Full HD
39 мин / 00:39

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

