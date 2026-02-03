Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 67 смотреть онлайн

Убит и сброшен с моста московский предприниматель Павел Ясинский. Накануне Павел вместе со своим братом Денисом был в гостях у специалиста по иппотерапии Регины Гришиной и её племянницы Валерии. Денис утверждает, что из гостей Павел пошёл к своей приятельнице Галине Тупикиной. Оперативники сомневаются, что муж Тупикиной был рад такому визиту…

