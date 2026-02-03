Душитель
Великолепная пятерка
6-й сезон
Душитель

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 16 смотреть онлайн

9.12023, Душитель
Криминал, Комедия18+
Убита бухгалтер частного продовольственного магазина Валентина Терентьева. Оперативников настораживает странное поведение мужа убитой, Романа. В город прилетает брат Романа Борис. Борис избивает Романа, подозревая его в убийстве Валентины, и бесследно исчезает. Влюбленный в Валентину рубщик мяса Гришин на момент убийства имеет алиби, которое оперативники решают тщательно проверить…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

