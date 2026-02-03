Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 16 смотреть онлайн

Убита бухгалтер частного продовольственного магазина Валентина Терентьева. Оперативников настораживает странное поведение мужа убитой, Романа. В город прилетает брат Романа Борис. Борис избивает Романа, подозревая его в убийстве Валентины, и бесследно исчезает. Влюбленный в Валентину рубщик мяса Гришин на момент убийства имеет алиби, которое оперативники решают тщательно проверить…

