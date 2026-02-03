Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 53 смотреть онлайн

Острые ощущения
Великолепная пятерка
6-й сезон
9.12023, Острые ощущения
Криминал, Комедия18+
О сериале

В бизнес-клубе от отравления коктейлем умирает глава кредитного отдела банка Родион Кулагин. Коктейль содержал чистый капсаицин – вещество, делающее перец острым. Под подозрение попадают сотрудники коллекторского агентства, с которыми Родион вёл мутные дела. Оперативники выезжают на задержание коллекторов и неожиданно попадают в непонятную перестрелку – кто в кого стреляет, и почему?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

