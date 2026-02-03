Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 86 смотреть онлайн

В Петровское РОВД поступает анонимное сообщение, что в компании «Битэлемент» готовится убийство. Оперативники инсценируют увольнение Кузьмина со службы. Кузьмин устраивается на работу в компанию в качестве программиста. Несмотря на принятые меры, начальника отдела компании Гордея Малышева убивают с помощью сильнодействующего яда. Оперативники беспокоятся, что Кузьмину тоже может угрожать смертельная опасность...

