Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 86 смотреть онлайн

Анонимный сигнал

9.12023, Анонимный сигнал
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

О сериале

В Петровское РОВД поступает анонимное сообщение, что в компании «Битэлемент» готовится убийство. Оперативники инсценируют увольнение Кузьмина со службы. Кузьмин устраивается на работу в компанию в качестве программиста. Несмотря на принятые меры, начальника отдела компании Гордея Малышева убивают с помощью сильнодействующего яда. Оперативники беспокоятся, что Кузьмину тоже может угрожать смертельная опасность...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

