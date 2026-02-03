Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 22 смотреть онлайн

При странных обстоятельствах убиты проживавшие на тринадцатом этаже нового дома супруги-адвокаты Семён и Елена Евсеевы. В причастности к убийству подозревают бригадира промышленных альпинистов Альбину Тихонову, которая могла проникнуть в квартиру убитых, используя специальное оборудование. Но оперативники выясняют, что мотив расправиться с четой успешных адвокатов был не только у альпинистки…

