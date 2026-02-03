WinkСериалыВеликолепная пятерка6-й сезонПродаётся шкаф со скелетами
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 32 смотреть онлайн
9.12023, Продаётся шкаф со скелетами
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
О сериале
Елена Савельева заказывает у коллекционера Белецкого антикварный шкаф. После его доставки супруги Савельевы обнаруживают внутри труп сотрудницы экскурсионного бюро Риммы Соловьевой. От такого потрясения Николай Савельев, директор экскурсионного бюро, умирает от инфаркта. Елену задерживают, поскольку она лжёт, отрицая своё знакомство с Риммой…
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СПРежиссёр
Сергей
Полуянов
- МТРежиссёр
Михаил
Тимофеев
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- РЛРежиссёр
Ратмир
Лутфуллин
- ПГАктёр
Павел
Григорьев
- ДЧАктёр
Дмитрий
Честнов
- АМАктриса
Анна
Мозжевилова
- АГАктёр
Андрей
Горбачев
- АКАктёр
Алексей
Красноцветов
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- КГАктёр
Константин
Гришанов
- ЕКАктёр
Егор
Кутенков
- ЕКАктриса
Елизавета
Ковалева
- АЩАктриса
Анна
Щетинина
- Актёр
Арсений
Хасанов
- НПСценарист
Наталья
Пахомова
- ЕКСценарист
Евгений
Кремнев
- ГПСценарист
Галина
Пальчик
- МЗСценарист
Марьяна
Задорожная
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- АМХудожница
Александра
Миронова
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ПКОператор
Павел
Киселев
- ЛФОператор
Леонид
Фридман