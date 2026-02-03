Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 32 смотреть онлайн

Продаётся шкаф со скелетами
Великолепная пятерка
6-й сезон
Криминал, Комедия18+
О сериале

Елена Савельева заказывает у коллекционера Белецкого антикварный шкаф. После его доставки супруги Савельевы обнаруживают внутри труп сотрудницы экскурсионного бюро Риммы Соловьевой. От такого потрясения Николай Савельев, директор экскурсионного бюро, умирает от инфаркта. Елену задерживают, поскольку она лжёт, отрицая своё знакомство с Риммой…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

