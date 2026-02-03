Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 32 смотреть онлайн

Елена Савельева заказывает у коллекционера Белецкого антикварный шкаф. После его доставки супруги Савельевы обнаруживают внутри труп сотрудницы экскурсионного бюро Риммы Соловьевой. От такого потрясения Николай Савельев, директор экскурсионного бюро, умирает от инфаркта. Елену задерживают, поскольку она лжёт, отрицая своё знакомство с Риммой…

