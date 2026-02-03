Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 17 смотреть онлайн

На готовящейся культурно-исторической выставке манекен амазонки выпускает стрелу из лука и убивает директора выставочной компании «Мифология» Матвея Стрельникова. Поведение Вероники Стекловой, сотрудницы «Мифологии», даёт основание полагать, что она находилась в любовной связи с убитым. Оперативники пытаются понять, было ли случившееся несчастным случаем или убийством. Но тогда кто заставил манекен выстрелить?..

