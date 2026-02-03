Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 10 смотреть онлайн

Смерть на даче
Великолепная пятерка
6-й сезон
Криминал, Комедия18+
О сериале

Нора Леонидовна возвращается с отдыха и обнаруживает у себя на даче труп соседа Марата. Великолепная пятёрка в полном составе приезжает в дачный посёлок. Жена Марата уверена, что Марата убила Нора Леонидовна из-за бытового конфликта. Нора говорит, что оставляла ключи своему родственнику Николаю. Но Николай утверждает, что на даче не появлялся...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

