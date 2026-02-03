Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 10 смотреть онлайн

Нора Леонидовна возвращается с отдыха и обнаруживает у себя на даче труп соседа Марата. Великолепная пятёрка в полном составе приезжает в дачный посёлок. Жена Марата уверена, что Марата убила Нора Леонидовна из-за бытового конфликта. Нора говорит, что оставляла ключи своему родственнику Николаю. Но Николай утверждает, что на даче не появлялся...

