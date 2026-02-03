Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 61 смотреть онлайн

В отеле «Дельта» от анафилактического шока умирает французская топ-модель Регина Карбушова, которая проживала в номере со своим женихом Кириллом Белозерцевым. Кирилл при опросе внезапно теряет сознание. В номере Регины находят прослушивающее устройство. Возможно, его установил неизвестный, тайно проникший в номер. Но кому могла понадобиться такая сложная операция по устранению модели?..

