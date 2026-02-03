Прекрасная издалека
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 61 смотреть онлайн

9.12023, Прекрасная издалека
Криминал, Комедия18+
О сериале

В отеле «Дельта» от анафилактического шока умирает французская топ-модель Регина Карбушова, которая проживала в номере со своим женихом Кириллом Белозерцевым. Кирилл при опросе внезапно теряет сознание. В номере Регины находят прослушивающее устройство. Возможно, его установил неизвестный, тайно проникший в номер. Но кому могла понадобиться такая сложная операция по устранению модели?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

