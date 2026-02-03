Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 19 смотреть онлайн

Во время выступления на стендап-шоу от сердечного приступа умирает талантливый комик Боб Круглов. Дочь Голованова Наташа, ставшая случайной свидетельницей несчастья, сообщает, что видела на сцене колпачок от шприцевой иглы. Пока экспертиза пытается установить, не был ли сердечный приступ спровоцирован злоумышленником, оперативники с удивлением выясняют, что смерть Круглова никого не расстроила…

