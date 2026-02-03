WinkСериалыВеликолепная пятерка6-й сезонУбить Комика
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 19 смотреть онлайн
9.12023, Убить Комика
Криминал, Комедия18+
Сезон 6 Серия 19
О сериале
Во время выступления на стендап-шоу от сердечного приступа умирает талантливый комик Боб Круглов. Дочь Голованова Наташа, ставшая случайной свидетельницей несчастья, сообщает, что видела на сцене колпачок от шприцевой иглы. Пока экспертиза пытается установить, не был ли сердечный приступ спровоцирован злоумышленником, оперативники с удивлением выясняют, что смерть Круглова никого не расстроила…
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb
- СПРежиссёр
Сергей
Полуянов
- МТРежиссёр
Михаил
Тимофеев
- АЩРежиссёр
Андрей
Щербинин
- РЛРежиссёр
Ратмир
Лутфуллин
- ПГАктёр
Павел
Григорьев
- ДЧАктёр
Дмитрий
Честнов
- АМАктриса
Анна
Мозжевилова
- АГАктёр
Андрей
Горбачев
- АКАктёр
Алексей
Красноцветов
- Актёр
Нодар
Джанелидзе
- КГАктёр
Константин
Гришанов
- ЕКАктёр
Егор
Кутенков
- ЕКАктриса
Елизавета
Ковалева
- АЩАктриса
Анна
Щетинина
- Актёр
Арсений
Хасанов
- НПСценарист
Наталья
Пахомова
- ЕКСценарист
Евгений
Кремнев
- ГПСценарист
Галина
Пальчик
- МЗСценарист
Марьяна
Задорожная
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- МФХудожник
Максим
Федоренко
- ЕЗХудожница
Елена
Захарова
- АМХудожница
Александра
Миронова
- ВБОператор
Владимир
Брыляков
- ПКОператор
Павел
Киселев
- ЛФОператор
Леонид
Фридман