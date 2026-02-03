Убить Комика
Великолепная пятерка
6-й сезон
Убить Комика

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 19 смотреть онлайн

9.12023, Убить Комика
Криминал, Комедия18+
Во время выступления на стендап-шоу от сердечного приступа умирает талантливый комик Боб Круглов. Дочь Голованова Наташа, ставшая случайной свидетельницей несчастья, сообщает, что видела на сцене колпачок от шприцевой иглы. Пока экспертиза пытается установить, не был ли сердечный приступ спровоцирован злоумышленником, оперативники с удивлением выясняют, что смерть Круглова никого не расстроила…

Россия
Комедия, Криминал, Детектив
Full HD
39 мин / 00:39

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

