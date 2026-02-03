Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

Школа настоящих мужчин
Великолепная пятерка
6-й сезон
Школа настоящих мужчин

Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 2

2023, Школа настоящих мужчин
Криминал, Комедия
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

О сериале

В лесу под городом Прилесском убита тележурналистка Паулина Семёнова, приехавшая с оператором Алексеем Чижовым, чтобы раскрыть тайну исчезновения семьи трэвел-блогеров Акимовых и их десятилетней дочери Вики. Вику находят в лесу живой и невредимой, но от пережитого стресса девочка не может вспомнить, что произошло с её родителями и где их искать...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

