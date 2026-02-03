Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

В лесу под городом Прилесском убита тележурналистка Паулина Семёнова, приехавшая с оператором Алексеем Чижовым, чтобы раскрыть тайну исчезновения семьи трэвел-блогеров Акимовых и их десятилетней дочери Вики. Вику находят в лесу живой и невредимой, но от пережитого стресса девочка не может вспомнить, что произошло с её родителями и где их искать...

