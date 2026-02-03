Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 79 смотреть онлайн

При посадке в автобус от удара ножом погибает учитель бальных танцев Артём Андреев. Под подозрение попадают Жанна Борисова, преподаватель искусства икебаны, и мастер по ремонту стиральных машин Сергей Волошин, которые садились вместе с Артёмом. Но экспертиза устанавливает, что смертельный удар Артём получил задолго до посадки в автобус. Но тогда где?..

