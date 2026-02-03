Смертельный фокстрот
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 79 смотреть онлайн

9.12023, Смертельный фокстрот
Криминал, Комедия18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

О сериале

При посадке в автобус от удара ножом погибает учитель бальных танцев Артём Андреев. Под подозрение попадают Жанна Борисова, преподаватель искусства икебаны, и мастер по ремонту стиральных машин Сергей Волошин, которые садились вместе с Артёмом. Но экспертиза устанавливает, что смертельный удар Артём получил задолго до посадки в автобус. Но тогда где?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

