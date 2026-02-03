Красота
Великолепная пятерка
6-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 55 смотреть онлайн

9.12023, Красота
Криминал, Комедия18+
О сериале

В ресторане убит пластический хирург Борис Амосов. Коллега Амосова и вдова Лидия сообщают, что Амосов неоднократно получал угрозы от недовольных пациенток. Выясняется, что сразу после убийства ресторан покинул бандит-рецидивист Федор Лазарев по кличке Лазарь. Оперативникам предстоит выяснить, кто из пациенток мог заказать Лазарю Амосова, и был ли вообще такой заказ?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

