Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 55 смотреть онлайн

В ресторане убит пластический хирург Борис Амосов. Коллега Амосова и вдова Лидия сообщают, что Амосов неоднократно получал угрозы от недовольных пациенток. Выясняется, что сразу после убийства ресторан покинул бандит-рецидивист Федор Лазарев по кличке Лазарь. Оперативникам предстоит выяснить, кто из пациенток мог заказать Лазарю Амосова, и был ли вообще такой заказ?..

