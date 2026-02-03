Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 72 смотреть онлайн

Половинка письма
Великолепная пятерка
6-й сезон
9.12023, Половинка письма
Криминал, Комедия18+
О сериале

Бубнов следит за своим тестем Анатолием Сергеевичем, подозревая его в связи с молодой женщиной Риммой Зориной. Неизвестный убивает Римму и похищает её сумку. Анатолий Сергеевич скрывает от оперативников факт своего знакомства с Риммой. На семейном совете Бубнов требует от тестя объяснений. Но сможет ли Анатолий Сергеевич удовлетворить любопытство опытного оперативника?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

