Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 72 смотреть онлайн

Бубнов следит за своим тестем Анатолием Сергеевичем, подозревая его в связи с молодой женщиной Риммой Зориной. Неизвестный убивает Римму и похищает её сумку. Анатолий Сергеевич скрывает от оперативников факт своего знакомства с Риммой. На семейном совете Бубнов требует от тестя объяснений. Но сможет ли Анатолий Сергеевич удовлетворить любопытство опытного оперативника?..

