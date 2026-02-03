Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 28 смотреть онлайн

На стройплощадке застрелен владелец строительной компании Юрий Кравецкий. Кравецкий ехал на встречу с рабочими, которые требовали повышения зарплат. Жена Кравецкого показывает, что муж был без охраны, поскольку его охранник Василий повёз в травмпункт подвернувшую ногу сотрудницу компании, чего раньше никогда не делал. Не было ли это частью коварного плана злоумышленников?..

