Великолепная пятерка
6-й сезон
Великолепная пятерка (сериал, 2023) сезон 6 серия 28 смотреть онлайн

9.12023, Выстрел
Криминал, Комедия18+
О сериале

На стройплощадке застрелен владелец строительной компании Юрий Кравецкий. Кравецкий ехал на встречу с рабочими, которые требовали повышения зарплат. Жена Кравецкого показывает, что муж был без охраны, поскольку его охранник Василий повёз в травмпункт подвернувшую ногу сотрудницу компании, чего раньше никогда не делал. Не было ли это частью коварного плана злоумышленников?..

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
4.6 IMDb

